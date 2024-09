Brasileiro postou vídeos no carro antes de acidente na França; 4 morreram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos brasileiros vítima de um acidente na França postou um vídeo no carro momentos antes da colisão que deixou quatro mortos na madrugada desta segunda-feira (16).

O QUE ACONTECEU

Imagens foram gravadas e publicadas por Danilson de Sousa. O homem de 33 anos compartilhou no status do WhatsApp uma foto ao lado dos três amigos, um vídeo da estrada, e outro trecho dentro do carro ao lado do motorista Denivan de Paula Roberto.

Eles cantavam e pareciam estar de cinto de segurança. As outras duas vítimas estavam no banco de trás. Um deles era Alexander dos Santos, de Goiânia, e o outro ainda não foi identificado.

Acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (16) na cidade de Saône. Colisão foi à 1h30 (horário local, 20h30 de domingo, no Brasil) em uma rodovia.

MOTORISTA PERDEU CONTROLE DO VEÍCULO

Veículo teria batido em uma árvore após o motorista perder o controle da direção. O motor do Volkswagen Passat foi ejetado e o medidor de velocidade cravou em 180 km/h, em uma estrada com limite de 50 km/h.

Prefeito de Saône, Benoit Vuillemin, informou que abriu uma investigação sobre o caso. Pelas redes sociais, ele disse que a estrada já está reaberta, mas é preciso atenção aos detritos que podem ter ficado. ''Noite dramática'', afirmou.

O UOL procurou o Itamaraty para saber se o governo brasileiro acompanha o caso. Familiares disseram enfrentar dificuldade para realizar contato com o consulado local.

Com informações de AFP