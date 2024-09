Aluno de 12 anos esfaqueia colegas em Portugal; uma vítima em estado grave

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis alunos foram esfaqueados por um estudante de 12 anos em Lisboa, em Portugal, nesta terça-feira (17).

Vítimas têm idade entre 12 e 14 anos e a maioria delas são meninas. A informação foi confirmada pela Guarda Nacional Republicana ao jornal português Correio da Manhã.

Menino teria saído para almoçar em casa e voltou com um colete à prova de bala. Além disso, também escondia uma faca em sua mochila.

No pátio da escola, aluno teria começado a esfaquear as crianças. Segundo as mídias locais, uma funcionária interviu na situação para conter o garoto. Bombeiros e policiais foram acionados para o socorro.

Uma menina ficou em estado grave e foi levada ao Hospital de Santa Maria. Ela teve ferimentos no tórax e na cabeça, mas não corre risco de vida.

Aluno, que supostamente seria filho de uma professora de outra escola, ficou sob custódia policial. ''A diretora da Instituição contou-nos que o aluno não tinha comportamentos anteriores de violência que pudessem levar a pensar que iria cometer um ato desta natureza'', disse o Presidente da Câmara da Azambuja, Silvino Lúcio, ao jornal Expresso.