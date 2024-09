Cadela desaparecida regressa após donos assarem salsichas durante 5 dias

Uma chihuahua desaparecida reencontrou sua família após seus donos, Liam Enisz e sua companheira, decidirem acampar e assar salsichas no local onde o animal havia sumido, em Stockton-on-Tees, no Reino Unido. Sabendo que Penny, a cadelinha, era atraída por comida, o casal apostou no cheiro das salsichas para atrair o animal de volta.

Após cinco dias de acampamento, e onze dias depois de seu desaparecimento, Penny finalmente retornou para casa, coincidentemente no dia de seu aniversário. O reencontro emocionou tanto Liam que ele decidiu fazer uma tatuagem para marcar a aventura e o retorno da cadelinha. Penny havia se perdido depois de se assustar com uma bicicleta durante um passeio.

"Ela correu atrás da bicicleta, e antes que percebêssemos, já estava fora de vista", relatou Liam à BBC. Determinados a trazê-la de volta, o casal acampou próximo a uma estrada movimentada, em Wynyard, cozinhando salsichas na esperança de que o cheiro a fizesse retornar.

"Ela é parte da nossa família. Eles [os animais de estimação] trazem amor, alegria e memórias para nossas vidas", disse Liam, feliz com o retorno de Penny após dias de busca incansável.

