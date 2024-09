Cerca de 21 pessoas acusadas de terrorismo enforcadas em prisão no Iraque

Pelo menos 21 pessoas, incluindo uma mulher, foram executadas por enforcamento em uma prisão no sul do Iraque, de acordo com informações da agência France Presse (AFP). As execuções ocorreram na prisão de Nassíria, com a maioria dos condenados respondendo a acusações de "terrorismo".

Um oficial de segurança do Iraque confirmou que as 21 pessoas foram condenadas por terrorismo, enquanto uma segunda fonte prisional destacou que entre os executados estava uma mulher. O departamento de medicina legal de Nassíria também recebeu os corpos, conforme relatado por um responsável pelos serviços médicos da província de Dhi Qar.

Este é o maior número de execuções no Iraque em meses, segundo a AFP. Em julho, as autoridades iraquianas já haviam enforcado 10 membros do grupo Estado Islâmico, também condenados por terrorismo.

As execuções mais recentes ocorreram na prisão conhecida como "Al Hut" ("Baleia"), em Nassíria, local onde têm sido realizadas várias execuções nos últimos anos, sempre com a presença de funcionários do Ministério da Justiça.

Nos últimos anos, os tribunais iraquianos sentenciaram centenas de pessoas à morte, muitas delas por envolvimento com o grupo Estado Islâmico, que dominou grandes áreas do Iraque e da Síria. No entanto, organizações de defesa dos Direitos Humanos acusam as autoridades iraquianas de realizar processos judiciais com irregularidades, e de promover julgamentos sem as devidas garantias legais, resultando em penas de morte.

