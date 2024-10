Modelo brasileira é encontrada morta em Miami, nos EUA

(FOLHAPRESS) - Adriana Vieira, brasileira de 31 anos que vivia em Miami, foi encontrada morta na marina da cidade no último domingo (29). A modelo e dançarina teria participado de uma festa de um rapper famoso em um iate no sábado (21). Ela deixa um filho de seis anos.

Segundo o Américas no Ar, telejornal da Record nos Estados Unidos, o corpo de Adriana segue no necrotério, à espera de identificação. Testemunhas teriam dito que a modelo saiu para nadar e não foi mais vista com vida. A polícia investiga o caso, que segue em sigilo e sem respostas.

"Eu quero que seja investigada a morte da minha filha e que me ajudem a trazer o corpo de volta. Eu não sei quanto tempo tem até ela ser enterrada como indigente. Eu preciso do corpo da minha filha", disse Antônia Vieira, mãe de Adriana, ao telejornal.

A modelo vivia desde 2019 nos Estados Unidos. Natural de São Paulo, ela havia se mudado com o então marido, Roberto Tesário, e o filho. Após uma separação conturbada, ele teria retornado ao Brasil, deixando a ex-mulher em situação vulnerável e ilegal nos EUA.

Adriana e Roberto teriam se mudado para Miami fugindo da Justiça brasileira por aplicarem golpes em mais de 7 mil pessoas. A polícia teria acusado a dupla de vender produtos importados, que nunca eram entregues. Segundo reportagem do Cidade Alerta de 2020, quando o caso veio à tona, os dois não foram encontrados, já que teriam fugido para os EUA. A investigação segue em segredo de justiça.

Desde que Roberto deixou o país, Adriana trabalhava como modelo e dançarina em Miami. Nas redes sociais, ela exibia uma vida luxuosa. Seu filho, de 6 anos, costuma ficar com uma babá brasileira, com quem se encontra no momento.

