Idoso é condenado a prisão por clonar ovelhas gigantes para caça

Um tribunal norte-americano condenou um homem de 81 anos a seis meses de prisão em regime fechado por ter usado ilegalmente tecido e testículos de ovelhas gigantes originárias da Ásia Central e dos EUA para criar - e vender - uma nova espécie híbrida.

O Juiz do Tribunal Distrital dos EUA Brian Morris disse, segundo a agência de notícias Associated Press, que não foi fácil chegar a uma conclusão sobre a sentença de Arthur 'Jack' Schubarth, de Vaughn, no estado Montana, devido à sua avançada idade e à falta de antecedentes criminais.

O idoso - que é proprietário de um rancho de cerca de 80 hectares - foi também multado em 20 mil dólares (cerca de 110 mil reais) e obrigado a pagar mais quatro mil dólares (cerca de 21 mil reais) à US Fish and Wildlife Foundation. "Terei de trabalhar o resto da minha vida para reparar tudo o que fiz", disse Schubarth ao juiz pouco antes da leitura da sentença.

O caso começou em 2013, quando foi clonada a ovelha gigante da subespécie Marco Polo, originária do Quirguistão, para criar uma nova espécie híbrida que viria a chamar-se 'Montana Mountain King' (MMK).

Schubarth declarou-se culpado em março deste ano. O idoso e outras cinco pessoas foram acusadas de conspirar para usar tecido do animal levado ilegalmente para os EUA para o clonar e, assim, utilizar o clone e os seus descendentes para criar uma espécie maior e híbrida que seria mais valiosa para operações de caça em cativeiro.

Os machos Marco Polo, originários das montanhas da região de Pamir, na Ásia Central, podem pesar mais de 130 quilogramas e têm chifres com mais de 1,5 metros de comprimento. Shubarth utilizou sêmen do Montana Mountain King para fecundar artificialmente várias outras espécies de ovelhas e criar animais híbridos, tendo concordado em vender uma das crias a duas pessoas no Texas por 10 mil dólares (cerca de 54 mil reais). Também vendeu outras ovelhas híbridas no Alabama, Arkansas, Kansas, Missouri, Nebraska, Ohio, Oregon, Dakota do Sul e Virgínia Ocidental. O homem vendeu ainda sêmen a outros criadores de ovinos.

Schubarth também adquiriu ilegalmente material genético de uma ovelha das Montanhas Rochosas, a maior ovelha selvagem da América do Norte, para traficar para compradores noutros estados.