Celular carregando explode e causa incêndio que mata 4 pessoas na Espanha

Um celular que estava carregando no sofá foi a causa do incêndio que matou quatro pessoas em Guillena, Sevilha, conforme confirmado pela Guardia Civil nesta terça-feira. O incidente, ocorrido na manhã de domingo, inicialmente foi atribuído a uma possível explosão de uma trotinete elétrica, mas a investigação apontou o celular como o responsável pela tragédia.

De acordo com o comunicado oficial, "conclui-se que a causa foi a explosão e combustão da bateria de um celular que estava carregando no piso térreo da casa, colocado sobre um sofá". O fogo se espalhou rapidamente, agravado pela presença de várias caixas de madeira no local, usadas no negócio de frutas do pai da família.

O incêndio resultou na morte de quatro pessoas: o pai, a mãe e dois filhos, de 16 e 20 anos. As autoridades confirmaram que todos morreram por asfixia devido à inalação de monóxido de carbono.

Leia Também: Iguanas amarelas antes ameaçadas de extinção estão em recuperação; veja