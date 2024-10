Trump diz que 'O Aprendiz', filme inspirado em sua vida, prejudica sua campanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato às eleições de 2024, Donald Trump usou sua conta na rede Truth Social para criticar "O Aprendiz", filme dirigido por Ali Abbasi sobre o empresário que chega ao Brasil nesta quinta (17). O político chamou o filme de "falso", "difamatório" e o acusou de tentar prejudicar sua campanha.

O filme estreou na última sexta (11) nos Estados Unidos e narra a escalada de sucesso de Trump jovem -vivido por Sebastian Stan- como agente imobiliário junto a seu mentor, o advogado Roy Cohn, personagem de Jeremy Strong.

"É um trabalho barato, difamatório e politicamente nojento, lançado logo antes da Eleição Presidencial de 2024, para tentar machucar o maior movimento político na história do nosso país, 'MAKE AMERICA GREAT AGAIN'", escreveu o ex-presidente na rede.

Em outra postagem, Trump chama Gabriel Sherman, escritor do filme, de "lixo humano", "canalha" e "sem talento". Em ocasião da estreia do filme no Festival de Cannes, em maio, a campanha do político chamou o filme de "lixo" e "pura ficção" e ameaçou ação legal contra a produção.

Em resposta, Ali Abbasi convidou o ex-presidente para ver o filme durante uma coletiva de entrevistas no próximo dia. Segundo ele, Trump poderia se surpreender com o filme.

Após os comentários de Trump na Truth Social, rede social fundada pelo ex-presidente, Abbasi respondeu na rede social X: "Obrigada pelo retorno, Donald Trump. Estou disponível para falar mais se quiser. Hoje é um dia apertado com muita imprensa para 'O Aprendiz', mas talvez consiga te ligar amanhã".