Polícia investiga se jovem desaparecida foi incinerada após cair em lixeira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia da Espanha investiga se os restos de ossos encontrados no meio de lixo incinerado em Palma de Mallorca são de uma jovem de 24 anos que estava desaparecida desde 2 de outubro.

Agostina Rubini foi vista pela última vez após sair com amigos para beber. Ela voltou para casa sozinha, mas não chegou ao destino final.

Desconfiança é de que ela tenha caído em lata de lixo e perdido a consciência. Em coletiva de imprensa, a Polícia Nacional afirmou que a principal linha de investigação do caso é de que Agostina tenha se desequilibrado tentando recuperar o celular dentro da lixeira.

Lata de lixo foi recolhida pela companhia de saneamento EMAYA menos de 30 minutos após a suposta queda. O celular dela fez o mesmo percurso do caminhão de lixo, que levou a lata até uma planta de incineração.

Jovem estava "visivelmente bêbada", afirmou testemunha. O funcionário de uma loja de conveniência perto do ponto de onde Agostina pegaria um ônibus para casa afirmou que ela passou no local e comprou um saco de batatinhas. Segundo a polícia, ela nunca entrou no ônibus.

Corpo de Agostina teria sido misturado a 15 toneladas de lixo. Equipes fizeram buscas por duas semanas até achar os restos de um esqueleto. O material será analisado e terá o DNA comparado ao da jovem.

Buscas por outros restos mortais da jovem continua. Segundo o Diario de Mallorca, "nenhum rastro claro" que identifique a menina foi encontrado até o momento no meio do lixo incinerado.