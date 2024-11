Kamala e Trump têm 48% em pesquisa a 5 dias da eleição nos Estados Unidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O levantamento diário da TIPP –plataforma de pesquisas eleitorais– publicado nesta quinta-feira (31) indica a atual vice e candidata democrata à Presidência dos EUA, Kamala Harris, empatada em 48% das intenções de voto com o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump.

A série de pesquisas demonstra empate técnico, dentro da margem de erro, há mais de duas semanas. O cenário acirrado no âmbito nacional revela maior dependência das campanhas em relação aos estados-pêndulo.

Com o sistema do Colégio Eleitoral americano, é possível que o presidente eleito não seja necessariamente aquele com maior número de votos totais. O resultado final é definido a partir do número de delegados obtidos.

A pesquisa da TIPP ainda questionou os prováveis eleitores acerca do sentimento de satisfação no país. 53% dos respondentes afirmaram se sentir pior agora do que no período anterior à pandemia de Covid-19; por outro lado, 36% dizem se sentir melhor neste momento.

Os números são segregados entre aqueles que declaram ser democratas ou republicanos. Entre os apoiadores de Kamala, 51% afirmam estar melhor agora, ante 38% que dizem o contrário. Já no campo pró-Trump, 68% relatam se sentir pior neste momento, contra 24% do outro lado.

A mesma tendência se confirma com a avaliação dos prováveis eleitores quanto ao caminho em que o país tem trilhado. Entre os democratas, 60% afirmam estar satisfeitos ou muito satisfeitos com o rumo da nação –38% dizem o contrário. Por outro lado, 85% dos republicanos relatam insatisfação, contra 13% que dizem estar satisfeitos.

Segundo o instituto responsável pela pesquisa, o sentimento negativo quanto à situação atual do país é resultado principalmente de uma insatisfação econômica crescente das últimas semanas. Não à toa, a economia é o tema de maior preocupação para o eleitorado americano.

As campanhas democrata e republicana, desde as últimas semanas, focam em conquistar o eleitorado dos sete estados-pêndulo –aqueles que não têm clara tradição democrata ou republicana para este ciclo. Também nestas regiões, o cenário se demonstra acirrado e com empate técnico entre os candidatos.

A pesquisa da TIPP entrevistou 1.265 prováveis eleitores, de 28 a 30 de outubro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.