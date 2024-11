Estudante é iraniana internada após protesto contra código de vestimenta

Após uma estudante iraniana protestar contra o rígido código de vestimenta do país ao se despir dentro de uma universidade, uma onda de apoio à jovem tomou conta das redes sociais, mas também aumentou a preocupação com a possível retaliação das autoridades. Organizações de direitos humanos temem que a estudante, que teria sido levada para um hospital psiquiátrico, possa estar sofrendo torturas.

No Irã, é comum que prisioneiros, especialmente manifestantes, sejam transferidos para hospitais psiquiátricos. De acordo com o The Guardian, a Anistia Internacional encontrou evidências de tortura contra prisioneiros políticos nesses hospitais, relatando práticas como choques elétricos, espancamentos e uso de drogas para debilitar os detidos.

O protesto da jovem ocorreu na Universidade Islâmica Azad, em Teerã, onde, ao ser instruída a vestir o véu islâmico, ela se rebelou, removendo suas roupas até ficar de roupa íntima. O vídeo do protesto viralizou, chamando a atenção de internautas e de líderes de organizações não governamentais.

Women in central London gathered to support Ahoo Daryaei, a student protester from the Islamic Azad University of Science and Research, and other victims of Iran’s mandatory hijab policies, demonstrating in costumes from The Handmaid’s Tale and partially undressing in solidarity. pic.twitter.com/ynqVTQTnbn