Homem salta de ponte com as três filhas no Paraguai para se vingar da ex

Rafael Ortiz, de 29 anos, foi encontrado morto junto com suas três filhas no Rio Paraná, em Los Cedrales, Paraguai, na última sexta-feira. As autoridades suspeitam que Ortiz tenha amarrado as crianças ao seu corpo e se jogado de uma ponte como uma forma de vingança contra a ex-companheira, que recusou reatar o relacionamento.

De acordo com o jornal The Mirror, a polícia encontrou a carteira de Ortiz e as mochilas das três crianças em uma canoa próxima, o que reforçou a hipótese de suicídio envolvendo toda a família.

Os corpos das crianças — Emma Sofia, de um ano, Liz Araceli, de cinco, e Fatima, de sete — foram localizados a 80 quilômetros do ponto onde desapareceram, cinco dias após o início das buscas.

Nancy Mabel Zorrilla Torres, mãe das crianças, havia denunciado o sequestro às autoridades. Aos 23 anos, Nancy tinha conquistado a guarda das filhas após se separar de Ortiz em setembro, alegando que sofria violência doméstica.

Segundo Luísa Torres, tia das meninas, Ortiz enviou uma mensagem ameaçadora para Nancy no sábado anterior ao ocorrido. Na mensagem, ele escreveu: “Se você não voltar para mim, vamos todos pular no Rio Paraná.”

O caso está sendo investigado pelo departamento de Justiça do Paraguai, que busca entender os detalhes e motivação desse trágico incidente.