EUA vetam proposta de cessar-fogo em Gaza no Conselho de Segurança da ONU

Os Estados Unidos vetaram, nesta quarta-feira, no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, acusando os membros do conselho de rejeitarem "cinicamente" as tentativas de alcançar um compromisso.

Na votação, foram registrados 14 votos a favor e apenas 1 contra, dos Estados Unidos.

Composto por 15 membros, o Conselho de Segurança da ONU discutiu, nesta reunião, apelos por um "cessar-fogo imediato, incondicional e permanente", que incluíam a exigência de libertação dos reféns.

Um alto funcionário dos Estados Unidos, citado pela Reuters, informou jornalistas sob anonimato, antes da votação, que o país só apoiaria uma resolução que exigisse explicitamente a libertação imediata dos reféns como parte do cessar-fogo.

"Como já dissemos muitas vezes, não podemos apoiar um cessar-fogo incondicional que não exija a libertação imediata dos reféns", afirmou o funcionário dos EUA, segundo a agência.

