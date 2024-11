Jovem milionário mata o melhor amigo em ataque planejado no Reino Unido

Dylan Thomas tinha um futuro promissor à sua frente. Neto do milionário galês Sir Stanley Thomas e filho de uma conhecida modelo, o jovem de 23 anos surpreendeu a todos ao cometer um crime brutal em dezembro do ano passado: o assassinato de seu melhor amigo, William Bush.

Thomas, armado com duas facas, atacou William pelas costas, desferindo vários golpes até a vítima cair no chão. Amigos há cerca de uma década e frequentadores da mesma escola, ninguém poderia prever tal tragédia. No entanto, o caso revelou um histórico de traumas e problemas emocionais que podem ter contribuído para o crime.

Sir Stanley Thomas, avô de Dylan, construiu sua fortuna no País de Gales após abandonar a escola aos 15 anos e iniciar um negócio de venda de folhados de carne. Apesar da riqueza familiar, a infância de Dylan foi marcada por adversidades. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 3 anos, e ele testemunhou episódios de violência doméstica contra sua mãe. O pai do jovem chegou a cumprir seis meses de prisão após ser condenado por um tribunal em Cardiff. Agora, 21 anos depois, o mesmo tribunal julga o filho, tentando entender o que levou ao crime.

Segundo a acusação, Dylan teria planejado o ataque com antecedência, chegando a estudar a anatomia do pescoço horas antes. O tribunal apontou que o jovem alimentava um "ressentimento" crescente em relação a William, especialmente após a vítima começar a planejar uma mudança para morar com a namorada. Essa alteração na dinâmica da amizade teria contribuído para o desfecho trágico.

Nas semanas que antecederam o assassinato, Dylan exibiu comportamentos preocupantes. Ele teria feito comentários desconexos ao amigo e a outras pessoas, além de publicar mensagens estranhas na internet. Em uma delas, respondeu a um post de Elon Musk oferecendo ajuda para "resolver a gravidade". Um mês antes do crime, foi detido por invadir a área cercada ao redor do Palácio de Buckingham.

Diagnosticado com esquizofrenia durante o processo judicial, Dylan Thomas foi formalmente acusado de homicídio nesta semana. Sua sentença será divulgada no próximo mês, encerrando um caso que chocou o Reino Unido e revelou o impacto devastador de um passado traumático aliado a uma saúde mental deteriorada.

