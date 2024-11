Alunos estrangeiros são alertados a voltar aos EUA antes de Trump assumir

Diversas universidades nos Estados Unidos estão alertando seus estudantes internacionais para que antecipem seu retorno ao país antes da posse do presidente eleito Donald Trump, marcada para 20 de janeiro de 2025, devido a preocupações com possíveis mudanças nas políticas migratórias. De acordo com o site Inside Higher Ed, instituições como a Universidade de Massachusetts Amherst (UMass Amherst) recomendaram que alunos e funcionários internacionais considerem retornar ao país antes da data de inauguração presidencial como medida de precaução contra possíveis interrupções em viagens.

Segundo a publicação, a UMass Amherst destacou em um comunicado que, com base nas restrições de viagem impostas no início da administração Trump em 2017, é prudente que membros da comunidade internacional evitem sair dos Estados Unidos durante o período de transição de governo. A universidade enfatizou que as mudanças de políticas podem ser abruptas, gerando impactos significativos para estudantes internacionais.

Já a Universidade Wesleyan emitiu uma orientação semelhante, pedindo que seus estudantes estrangeiros retornem antes de 19 de janeiro de 2025. A instituição ressaltou que a incerteza em torno das promessas de políticas migratórias do novo governo gera preocupação quanto à possibilidade de restrições de viagens ou mudanças nas condições de visto.

Além disso, o Inside Higher Ed aponta que outras universidades, como o MIT, estão promovendo seminários e sessões informativas para preparar seus estudantes internacionais diante de um cenário potencialmente desafiador. Essas ações refletem os esforços das instituições em garantir a segurança e continuidade acadêmica de seus alunos.

Ainda segundo o Inside Higher Ed, aproximadamente 400 mil estudantes internacionais podem ser afetados pelas mudanças esperadas, o que reforça a urgência das recomendações feitas pelas instituições.

