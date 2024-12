O experimento soviético com ratos de pântano e a sua consequência no mundo - No início do século XX, um grupo de cientistas soviéticos começou a introduzir novas espécies de mamíferos no Cáucaso. Esses pesquisadores importaram uma grande variedade de espécies, de chinchilas sul-americanas a cães-guaxinins chineses. No entanto, quando incorporaram o rato do pântano, também conhecido como rato-d’água, ratão-do-banhado, caxingui ou nútria, no Azerbaijão, esses estudiosos não sabiam que estavam liberando um roedor que se tornaria uma das maiores pragas do mundo. O que aconteceu? Qual foi a consequência desse experimento soviético no mundo? Clique a seguir na galeria.

