Casal alemão bate recorde ao instalar 600 árvores de Natal em uma só casa

Um casal da cidade de Schaumburg, na Alemanha, atingiu um novo recorde mundial ao decorar sua casa com impressionantes 600 árvores de Natal.

Thomas e Sussanne Jeromin já haviam conquistado a mesma honraria do Record Institute for Germany em 2021, quando enfeitaram 400 árvores no mesmo espaço. Agora, eles superaram o próprio feito, utilizando mais de 108 mil enfeites natalinos, que variam entre temas clássicos, como o Papai Noel, e criativos, como Star Wars e o Grinch.

As árvores estão espalhadas por toda a residência, ocupando o chão, móveis e até a cama do casal. Poucos cantos ficaram livres da decoração festiva, como mostram as imagens divulgadas.

