Homem sai para buscar cartas e acha bebês abandonadas no frio abaixo de 0

Na manhã de segunda-feira, 2 de dezembro, Robert Deane saiu de sua casa em Indianápolis, Indiana, para verificar a correspondência e se deparou com uma cena chocante: duas cadeirinhas de bebê abandonadas em uma vala, com temperaturas abaixo de zero. Dentro delas estavam duas meninas, de quatro e cinco meses, chorando.

Deane rapidamente levou as crianças para dentro de sua casa para protegê-las do frio e acionou os serviços de emergência. As investigações revelaram que as meninas haviam sido levadas durante o roubo de um Hyundai Sonata, pertencente à família das crianças, ocorrido pouco antes. O veículo foi roubado enquanto as bebês estavam no banco de trás, causando uma mobilização policial para localizar o carro e os sequestradores.

O carro foi encontrado posteriormente, mas os responsáveis pelo sequestro e abandono das crianças ainda não foram localizados. A polícia de Indianápolis está investigando as circunstâncias do crime e tentando determinar por quanto tempo as crianças ficaram expostas ao frio antes de serem resgatadas.

