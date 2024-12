Para onde foram? Os aviões que simplesmente desapareceram sem deixar rastros - Acidentes com aviação comercial são raros. De fato, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), mais de 30 milhões de voos globais de companhias aéreas de passageiros decolam e pousam anualmente sem qualquer incidente. No entanto, isso pode acontecer. E, embora os investigadores de segurança sejam muitas vezes capazes de determinar as causas dos acidentes aéreos, sua tarefa se torna mais difícil quando os voos não chegam aos seus destinos ou quando parecem ter desaparecido no ar. Clique e relembre os casos de aeronaves que desapareceram misteriosamente.

