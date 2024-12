População retirada e voos cancelados após erupção de vulcão nas Filipinas

Cerca de 87 mil pessoas foram retiradas de aldeias na região central das Filipinas nesta terça-feira (10), um dia após uma breve erupção do vulcão Kanlaon, no Monte Kanlaon, que causou o cancelamento de pelo menos sete voos.

A erupção, que durou quatro minutos na segunda-feira, lançou uma coluna de cinzas de quatro quilômetros de altura. Lava quente, gases e rochas vulcânicas desceram pela encosta sudeste do vulcão, alertando para o risco de novas erupções, segundo autoridades locais.

As cinzas vulcânicas atingiram uma área extensa, incluindo a província de Antique, localizada a mais de 200 quilômetros a oeste do vulcão. Isso prejudicou a visibilidade e representou riscos à saúde, conforme explicou o diretor do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, Teresito Bacolcol.

Pelo menos seis voos domésticos e um voo com destino a Singapura foram cancelados, enquanto dois voos locais precisaram ser desviados.

A evacuação concentrou-se nas áreas mais próximas das encostas oeste e sul do Kanlaon. Em La Castellana, província de Negros Occidental, cerca de 47 mil pessoas foram retiradas de uma zona de perigo de seis quilômetros ao redor do vulcão, informou a Defesa Civil.

Mais de 6 mil pessoas foram levadas para centros de acolhimento, enquanto outras buscaram abrigo temporário em casas de familiares. "Estamos realocando a população para garantir a segurança, especialmente na zona de maior risco", afirmou a prefeita de La Castellana, Rhumyla Mangilimutan.

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmou que as autoridades estão preparadas para prestar assistência aos deslocados. O secretário do Bem-Estar Social viajou para a região afetada nesta manhã.

O Instituto de Vulcanologia está monitorando a qualidade do ar devido ao risco de gases tóxicos provenientes do vulcão, o que pode exigir a evacuação de mais áreas. Escolas foram fechadas e um toque de recolher noturno foi imposto nas zonas mais vulneráveis.



Com 2.400 metros de altitude, o Monte Kanlaon é um dos 24 vulcões mais ativos das Filipinas. Localizado na ilha de Negros, ele já entrou em erupção mais de 40 vezes desde 1866, segundo registros oficiais.

Em setembro, o vulcão expeliu milhares de toneladas de gás tóxico, forçando a evacuação de centenas de moradores. Em 1996, uma erupção matou três caminhantes devido à liberação de cinzas.

As Filipinas estão situadas no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica. O país também enfrenta cerca de 20 tufões e tempestades anualmente, o que o coloca entre as nações mais afetadas por desastres naturais.

