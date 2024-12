Menina morre após pais a deixarem dentro de armário com aquecedor ligado

Os pais de uma menina de 2 anos, que foi encontrada sem vida, foram detidos no Indiana, EUA.

Sintia Perez, 21 anos, e Jace Hirschy, de 23, foram acusados de deixar a filha dentro do armário, com um aquecedor que deixou o espaço aquecido a uma temperatura de 43ºC. O excesso de calor está na origem da morte da menina.

Os pais foram presos em 27 de novembro e acusados de negligência de um dependente que resultou em morte.

Quando as autoridades receberam um alerta para se deslocar à residência da família, o casal estava na companhia de outros dois filhos de 3 e 5 anos, numa casa repleta de lixo, onde foram encontradas baratas, bem com uma panela no fogão cheia de bolor.

Os pais afirmaram que tinham deitado a menina na cama na noite anterior, com o aquecedor no quarto ligado. Mas não souberam responder às autoridades quando eles os questionaram sobre o fato de não terem ido ver da menina, depois de tantas horas sem dar sinais de vida. Note-se que a menina foi encontrada morta às 15h do dia seguinte.

O casal está preso na Adams County Jail, estando o seu julgamento agendado para 7 de março de 2025.

