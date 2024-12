Polícia Federal prende duas mulheres com cocaína no Aeroporto de Guarulho

A Polícia Federal prendeu no último fim de semana, em duas ações distintas, duas pessoas que tentavam embarcar com drogas para Portugal e França, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

As prisões ocorreram após fiscalização de agentes da Polícia Federal, que utilizam scanners corporais e raio-x para inspecionar passageiros e bagagens. As duas mulheres foram detidas por transportar cocaína de forma oculta em seus corpos.

Uma das mulheres, que tinha como destino Portugal, estava carregando mais de um quilo de cocaína, dividido em 125 cápsulas, que foram encontradas durante a revista. Já a outra passageira, com destino à França, transportava dois quilos de cocaína, ocultos em volumes fixados em uma espécie de cinta que ela usava.

Após a apreensão, ambas as mulheres foram encaminhadas à Justiça Federal, onde irão responder por tráfico internacional de drogas.

