Nevasca fecha aeroportos e afeta ferrovia no Reino Unido; veja as imagens

A intensa queda de neve que atingiu o Reino Unido nas últimas horas levou, este domingo (5), ao encerramento dos aeroportos de Manchester, Liverpool, Birmingham e Leeds Bradford.

O aeroporto de Manchester anunciou, esta manhã, que as pistas estão "temporariamente fechadas devido à queda de neve".

"Damos prioridade à saúde e segurança dos nossos passageiros e iremos retomar as operações o mais brevemente possível. Por favor confirmem com a vossa companhia aérea as últimas informações sobre o vosso voo. Obrigada pela vossa paciência e compreensão", diz uma publicação do aeroporto no X (ex-Twitter).

ℹ️ Information for passengers due to travel from @manairport pic.twitter.com/Qfb3hzKbcg — Manchester Airport (@manairport) January 5, 2025

O aeroporto John Lennon, em Liverpool, fez um aviso semelhante no X, avisando que as pistas estão "temporariamente fechadas" devido à neve, mas o aeroporto permanece aberto.

"As equipes do aeroporto estão a trabalhando arduamente para desimpedir a pista e fornecerão uma atualização às 9h45", escreveram no X.

The runway is still temporarily closed but the airport remains open, contact your airline for flight information. The airport teams are working hard to clear the runway and will provide an update at 09:45 pic.twitter.com/o93APXEqmR — Liverpool John Lennon Airport (@LPL_Airport) January 5, 2025

No aeroporto de Birmingham as operações foram suspensas durante a madrugada, mas conseguiram regressar à atividade normal durante a manhã.

"Como resultado do trabalho e resiliência das equipes durante toda a noite, os agendamentos voltaram ao normal. Aconselha-se aos passageiros que se desloquem com tempo para o aeroporto. Continuaremos atualizando os passageiros ao longo da manhã", anunciaram.

As a result of resilience teams working throughout the night, the start up to the schedule remains business as usual.



Passengers travelling to the airport are advised to allow plenty of time, we will continue to update passengers throughout the morning. Please check our… — Birmingham Airport (@bhx_official) January 5, 2025

Já esta manhã, por volta das 8h00, foi a vez do Aeroporto Leeds Bradford emitir um comunicado informando que as pistas estão encerradas, com as equipes "trabalhando arduamente para limpar a neve" e minimizar o impacto da nevasca nos voos.

Alguns dos voos da manhã foram reagendados para o final do dia.

Circulação de trens afetadas

Tal como as viagens de avião, as viagens de trem no Reino Unido também podem sofrer perturbações, alertou a National Rail, rede ferroviária do país, citada pela BBC.

A neve está, esta manhã, afetando várias rotas.

Há restrições de velocidade em vigor e durante o dia podem ser encerradas várias linhas para garantir a segurança dos passageiros.

