Venezuela acusa Argentina de um suposto plano para atacar vice-presidente

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o governo da Argentina de estar envolvido em um suposto plano para atacar a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, além de outras “atividades terroristas” que resultaram na detenção de 125 supostos mercenários estrangeiros.

Em um evento nesta segunda-feira, Maduro afirmou que um grupo de pessoas havia saído "do sul da América com planos específicos para tentar atentarem contra a vida da vice-presidente". Ele também acusou o governo do presidente argentino, Javier Milei, de estar diretamente envolvido no suposto complô.

Durante o evento, que contou com autoridades civis, policiais e militares, o presidente venezuelano classificou a ação como uma “agressão fascista internacional contra a Venezuela” promovida pelo “imperialismo norte-americano”.

O ministro do Interior e da Justiça da Venezuela, Diosdado Cabello, revelou que os 125 "terroristas capturados" pertenciam a 25 nacionalidades diferentes, incluindo venezuelanos, e tinham como principal missão atacar Delcy Rodríguez. "Foi a primeira informação que recebemos e, a partir disso, iniciamos a investigação. Eles foram detidos, processados e encaminhados à justiça, conforme o caso", disse Cabello, em declaração transmitida pela TV estatal VTV.

Em dezembro, o Ministério Público da Venezuela iniciou uma investigação contra os ministros das Relações Exteriores e da Segurança da Argentina, Gerardo Werthein e Patricia Bullrich, respectivamente, devido à entrada de um membro da Gendarmeria Nacional Argentina (polícia militarizada de fronteira) na Venezuela. O paramilitar, identificado como Nahuel Gallo, entrou no país através de um posto de fronteira no dia 8 de dezembro, vindo da Colômbia, com a intenção de visitar sua companheira e filho, conforme fontes oficiais argentinas.

Em 29 de dezembro, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, informou ao jornal argentino Clarín que Gallo estava detido em Caracas, acusado de conspiração, terrorismo, financiamento do terrorismo e associação ilícita por estar envolvido no planejamento e execução de crimes graves contra a segurança da Venezuela.

Em resposta, a Argentina formalizou uma queixa ao Tribunal Penal Internacional e solicitou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos que tomasse medidas cautelares em relação ao caso.

Na última sexta-feira, o governo venezuelano anunciou o deslocamento de 1.200 militares para diversas regiões do país com o objetivo de “garantir a paz” antes da posse de Maduro, marcada para 10 de janeiro.

