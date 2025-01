Primeira morte de humano por gripe aviária é registrada nos Estados Unido

Os Estados Unidos registraram a primeira morte associada à gripe aviária em um ser humano, no estado da Louisiana.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Departamento de Saúde da Louisiana, que confirmou que o paciente adoeceu após ter sido exposto a uma combinação de galinhas de quintal e aves selvagens, conforme reportado pela agência Reuters.

O homem, com mais de 65 anos e com "problemas de saúde preexistentes", foi a primeira pessoa no país a ser hospitalizada devido à doença, em 18 de dezembro.

Embora o risco de saúde pública para a população em geral continue baixo, as autoridades alertam que pessoas que trabalham com aves, tanto domésticas quanto selvagens, ou que tenham exposição recreativa a esses animais, estão em risco elevado, como destacou a entidade.

Desde abril, aproximadamente 70 pessoas contraíram a doença, de acordo com os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

