Duas pessoas são encontradas mortas no trem de pouso de avião na Flórida

Duas pessoas foram encontradas mortas no compartimento do trem de pouso de um avião de passageiros no aeroporto de Fort Lauderdale-Hollywood, na Flórida, EUA.

Os corpos foram descobertos por funcionários de manutenção da companhia aérea JetBlue, após o avião ter completado um voo entre Nova Iorque e a Flórida.

"Esta é uma situação devastadora e estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades para apoiar seus esforços na investigação de como isso aconteceu", declarou um representante da companhia.

Até o momento, a identidade das vítimas não foi divulgada, e as circunstâncias de como elas conseguiram acessar o compartimento do trem de pouso permanecem desconhecidas.

