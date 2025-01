Maduro consolida golpe na Venezuela, mas Edmundo voltará, diz María Corina

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Em mensagem de vídeo gravada e divulgada horas após a posse de Nicolás Maduro nesta sexta-feira (10), a líder opositora María Corina Machado reafirmou que foi detida no dia anterior por oficiais do regime que depois teriam recebido ordem de liberá-la e disse que o opositor Edmundo González, hoje exilado, ainda irá ao país.

"É evidente que o que aconteceu ontem demonstra as profundas contradições dentro do regime", afirmou. "Sua atuação errática é outra demonstração de como eles estão divididos por dentro."

González prometia desembarcar na Venezuela no dia da cerimônia que consagrou o ditador por mais seis anos no poder. Mas não o fez. María Corina disse que isso será feito "quando as condições sejam adequadas" e mencionou o fato de o regime ter fechado o espaço aéreo.

Ela também detalhou os eventos que teriam envolvido sua detenção no dia anterior. Disse que ao sair da concentração do ato opositor na capital, montada em uma moto, foi a certa altura interceptada por oficiais motorizados e armados que dispararam. Ela afirma que um dos motoristas que a acompanhava foi ferido na perna e também foi preso.

"Fui brusca e fortemente arrancada da moto e me colocaram em uma outra, em meio a dois homens", disse. "Porque assim são eles: atacam uma mulher pelas costas, repentinamente", seguiu. "Mas pouco depois pararam e disseram que tinham a ordem de que eu fosse embora, mas exigiram que eu gravasse um vídeo como prova de vida."

O vídeo que circulou amplamente nas redes sociais, impulsionado por membros do regime chavista, mostra María Corina com casaco e gorro pretos e uma garrafa de água. Ela diz estar bem, em segurança, e que ao sair do ato uma bolsa azul com seus documentos caiu no chão. São falas de pouco sentido que fizeram muitos pensar se tratar de uma montagem com inteligência artificial.

No vídeo que divulgou nesta sexta-feira, ela disse estar bem. "Tenho fortes dores e contusões em algumas partes do corpo apenas", seguiu.

A mensagem havia sido anunciada para às 15h (14h locais), como uma transmissão ao vivo. Mas só foi divulgada cerca de duas horas depois, e gravada, segundo aliados de María Corina porque o local onde ela está refugiada tinha problemas de sinal de internet.

Sobre a ditadura e a cerimônia desta sexta-feira, afirmou que "Maduro hoje consolida um golpe de Estado". "Eles decidiram cruzar a linha vermelha que oficializa a violação constitucional; Maduro viola a Constituição apoiado pelos ditadores de Cuba e da Nicarágua."

"Mas nós derrotamos o medo. Vocês são valentes, e a liberdade está próxima. Edmundo virá à Venezuela para ser empossado no momento correto, quando as condições sejam adequadas."

"Na sua paranoia delirante, o regime não só fechou o espaço aéreo como acionou todo um sistema de defesa aérea; avaliamos tudo isso e entendemos que não era conveniente que Edmundo viesse hoje, pois sua integridade é fundamental."

Nos bastidores, analistas criticam o discurso. Dizem que a oposição já deveria levar em conta o fato de que o regime aumentaria a segurança nas fronteiras, e que por isso a insistência de Edmundo González de que iria ao país no dia da posse de Maduro não era viável desde o início.