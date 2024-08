Brasileira Isabela Abreu não avança no pentatlo moderno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira não foi bem na semifinal neste sábado (10) e ficou em 16º posição do pentatlo moderno nas Olimpíadas de Paris-2024.

Por conta disso, ela não avança à final da modalidade.

A brasileira voltou a competir neste sábado pela semifinal no pentatlo moderno, com as provas de saltos do hipismo realizadas no Palácio de Versalhes. A prova começou a ser disputada na última quinta-feira (8).

O pentatlo moderno é composto por cinco modalidades: natação, corrida, tiro esportivo, esgrima e hipismo.