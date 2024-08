Itália vence os EUA e conquista o ouro no vôlei feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Itália venceu os EUA neste domingo (11) por 3 sets a 0 e conquistou a medalha de ouro da Olimpíadas de Paris-2024 no vôlei feminino.

As parciais do confronto foram 25/18, 25/20 e 25/17, uma vitória de lavada.

É a primeira medalha olímpica do vôlei de quadra feminino da Itália.

No sábado, a seleção feminina do Brasil levou o bronze da competição ao vencer a Turquia por 3 sets a 1 (25-21, 27-25, 22-25 e 25-15).

