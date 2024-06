Nikolas lidera tropa bolsonarista na votação da suspeita contra Janones

RANIER BRAGON

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) lidera a tropa bolsonarista durante a sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que analisa a suspeita de rachadinha contra André Janones (Avante-MG). Os dois estão sentados em fileiras paralelas no plenário em que ocorre a reunião e ficaram cara a cara durante o pronunciamento.

Vários parlamentares do PL acompanham a reunião do colegiado e discursaram contra o deputado. A sigla é a mesma à qual o ex-presidente Jair Bolsonaro é filiado. A família está envolvida em várias suspeitas do mesmo esquema.

"É o maior divulgador de mentiras do Brasil. E eu sou uma das maiores vítimas dele", disse Nikolas Ferreira, passando a citar situações em que teria sido alvo. O parlamentar não é integrante do Conselho de Ética.

"Hoje vai ser mais uma prova se este Congresso tem coragem de ser verdadeiro. Por muito menos está hoje em Bangu 1 Daniel Silveira, por crime de opinião", afirmou, em referência ao ex-deputado federal condenado em abril de 2022 pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 8 anos e 9 meses de prisão, em regime inicial fechado, por promover ataques aos ministros da corte e estimular os atos antidemocráticos.

O bolsonarista disse ainda que Janones o acusa de homofobia e fascismo, mas não tem condições de apontar rachadinha. "Jamais vai me ver numa lista de corrupção". Ao final da fala, ele foi aplaudido por correligionários.