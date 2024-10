'Psicopata forjou documento', diz Malafaia ao defender Boulos contra Marçal

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER

ASÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pastor Silas Malafaia saiu em defesa de Guilherme Boulos (PSOL) após Pablo Marçal (PRTB), adversário do psolista na corrida municipal de São Paulo, imputar a ele um suposto laudo sobre uso de cocaína.

"O psicopata do Pablo Marçal forjando documento contra Boulos para dizer que ele é dependente de drogas. Inadmissível! Não é porque Boulos é o nosso inimigo político que vamos aceitar uma farsa dessas", disse Malafaia em post no Instagram. O título: "Esse bandido tem que ser preso".

Influenciador e pastor acumulam atritos nesta campanha. A animosidade vem de 2022 e ganhou novo fôlego após Marçal tentar, sem sucesso, entrar no trio elétrico que Malafaia bancou para o 7 de Setembro com Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista. O pastor disse que ele chegou no fim do evento, quando ninguém mais tinha autorização para subir.

Também nesta sexta (4), a menos de 48 horas da eleição, o influenciador se disse a favor do impeachment de Alexandre de Moraes e citou Malafaia, que vinha cobrando dele essa posição, como se ela fosse uma espécie de atestado de direita raiz. Contou 28 vídeos gravados pelo líder evangélico contra ele.

"Silas tá certo, gravou vídeos me atacando para fazer isso", afirmou. Provocou na sequência: "Mas parece que ele também fez um acordo para não falar mais no Alexandre de Moraes. Quero ver se é homem agora".

Malafaia retrucou: chamou de "piada do ano" insinuar algo do tipo. Também disse que só parou de pedir a destituição do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) "para desmascarar você diante da sociedade brasileira".

Malafaia diz à Folha de S.Paulo que vem denunciando "esse farsante" há semanas. "Quer dizer que nós condenamos quando a esquerda protege o José Dirceu, herói do povo brasileiro, o cara com mais de 30 anos de condenação, mas se alguém da direita for mau caráter, bandido, nós protegemos?"

Ele lembra que o PSOL de Boulos o processa "porque eu chamei eles de partido das trevas e do lixo moral".

"Mas eu não posso aceitar uma farsa, uma bandidagem, uma safadeza desse nível contra quem quer que seja", afirma. "Como vamos aceitar uma farsa dessas? Onde está o nosso caráter?"

"Boulos é meu inimigo político, está lá na lista, lá em cima, certo?" Não teria, contudo, como "aceitar uma aberração dessas", continua. "[Marçal] tem que ser banido da vida política."

Entusiastas do candidato do PRTB estão lotando a caixa de comentários com críticas ao pastor. "O senhor é petista??" e "botão de quem acabou de deixar de seguir, assim como eu" estão entre os mais curtidos.

Na mesma noite, Malafaia encaminhou para contatos no WhatsApp um vídeo em que Bolsonaro pinta Marçal como um oportunista que se vende como "a direita". O ex-presidente rejeita semelhanças com o ex-coach e reforça seu apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB).