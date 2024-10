Dia de eleições municipais 2024: tudo o que você precisa saber para votar

Neste domingo (6), mais de 155 milhões de brasileiros estão aptos a votar para escolher seus novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em cerca de 5,5 mil municípios em todo o país. O pleito marca o primeiro turno das eleições municipais de 2024, com 463 mil candidatos concorrendo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pela primeira vez, todas as cidades do Brasil terão início e encerramento da votação ao mesmo tempo, no horário de Brasília, das 8h às 17h. Em regiões com fuso horário diferente, como o Acre e algumas partes da Amazônia, o horário será ajustado para garantir essa sincronização.

Regras e restrições no dia da eleição

A legislação eleitoral impõe diversas proibições para o dia da votação, incluindo a prática de boca de urna, comícios, carreatas e a distribuição de material de propaganda, como santinhos. Quem descumprir essas normas pode ser condenado a penas que variam de seis meses a um ano de detenção, além de multas.

Outras práticas proibidas incluem o transporte particular de eleitores, tentativa de influenciar o voto e o uso de dispositivos eletrônicos dentro da cabine de votação. Celulares, por exemplo, não são permitidos no momento do voto.

Horário de votação ajustado para diferentes fusos

As seções eleitorais abrirão às 8h e fecharão às 17h, seguindo o horário de Brasília. Em estados com fusos horários diferentes, o ajuste será feito conforme a região. No Acre, a votação ocorrerá das 6h às 15h, enquanto em Mato Grosso e Roraima, será das 7h às 16h. Já no Amazonas, algumas cidades seguem o horário do Acre, enquanto outras obedecem ao de Brasília.

Documentos para a votação:

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG, CNH ou e-Título. O título de eleitor não é obrigatório, mas pode ser levado para facilitar a consulta à sua seção eleitoral. Eleitores também podem levar uma "colinha" com os números dos candidatos, desde que seja em papel, pois dispositivos eletrônicos são proibidos na cabine de votação.



Quem não puder comparecer às urnas no dia da eleição tem até 60 dias para justificar a ausência. Cada turno é tratado separadamente, com prazos específicos para regularizar a situação. A justificativa pode ser feita por meio do aplicativo e-Título ou no site do TSE.



Dos 460 mil candidatos, a maioria (93%) está concorrendo a vagas de vereador, enquanto 3,3% disputam o cargo de prefeito e 3,4% concorrem como vice-prefeitos. Em termos de gênero, 65,6% dos candidatos são homens e 34,3% são mulheres. O percentual de candidatos negros, somando pretos e pardos, atingiu 52,73% nesta eleição, o maior registrado nas últimas três campanhas.



A campanha eleitoral nas últimas semanas movimentou o debate político no Brasil, com atenção especial para grandes centros como São Paulo, onde três candidatos disputam a liderança nas pesquisas: Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). O resultado das eleições municipais pode dar um indicativo importante para as eleições gerais de 2026.

A expectativa é de que os primeiros resultados das urnas sejam divulgados a partir das 19h, no horário de Brasília.

