Segurança para eleições terá guarda das urnas e policiamento reforçado

ARTHUR GUIMARÃES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro turno das eleições municipais, que ocorre neste domingo (6), contará com um esquema especial de segurança das Polícias Civil e Militar no estado de São Paulo.

As delegacias ficarão abertas com equipes reforçadas para registro de ocorrências, e todo o efetivo da Polícia Militar estará em ação.

No sábado (5), policiais escoltaram as urnas até os locais de votação. Eles farão a segurança dos equipamentos com trocas de efetivo até o fim do período eleitoral.

