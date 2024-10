Dono de clínica nega atendimento a Boulos e denuncia prontuário falso

Os advogados de Luiz Teixeira da Silva Júnior, dono da clínica Mais Consultas, divulgaram um esclarecimento afirmando que Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo, nunca foi atendido no local. Também reforçaram que o médico José Roberto de Souza, cujo nome consta no laudo divulgado por Pablo Marçal, rival político de Boulos, nunca fez parte do quadro de funcionários da clínica.

Marçal compartilhou em suas redes sociais um prontuário falso, alegando que Boulos teria passado por um surto psicótico causado pelo uso de cocaína. A defesa de Luiz Teixeira ressaltou que o nome do médico e da clínica foram usados indevidamente e que "o Dr. José Roberto de Souza nunca atuou na clínica nem prestou atendimento a Guilherme Boulos".

Além disso, a nota informa que, desde a divulgação do documento, Teixeira e sua família têm sofrido ameaças e ofensas, o que tem gerado preocupação com a segurança de todos. O advogado Marcelo Marcochi explicou que a defesa preferiu se pronunciar após o encerramento da votação, em respeito à integridade do processo eleitoral.



