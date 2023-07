Nova geração do ChatGPT ficará disponível para todos

A OpenAI anunciou que a nova geração da tecnologia na base da ferramenta de Inteligência Artificial (IA) ChatGPT - a GPT-4 - ficou disponível para todos os desenvolvedores da respectiva API.

“Desde março que milhões de developers já pediram acesso à API da GPT-4 e a gama de produtos inovadores que aproveitam o GPT-4 está a crescendo todos os dias”, pode ler-se na publicação de blogue da OpenAI. “Temos a visão de um futuro onde modelos de texto podem ser utilizados em qualquer caso”.

Com esta disponibilização do GPT-4 fica claro que serviços que usem esta geração da IA terão mais capacidades e poderão ser mais avançados do que o que temos tido até agora.

Leia Também: A opção que não sabia que precisava chegou ao Shazam