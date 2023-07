PlayStation 5 prepara-se para o Homem-Aranha com edição especial

Será no dia 20 de outubro que os fãs de super-heróis da Marvel poderão jogar a ‘Marvel’s Spider-Man 2’ para a PlayStation 5, sendo que até lá a Sony pretende fazer chegar ao mercado uma edição especial do console.

Como pode ver nas imagens acima, a PlayStation 5 está coberta em vermelho e negro, um sinal da importância que o vilão Venom terá nesta continuação do título lançado em 2018 para a PlayStation 4.

Diz o PlayStation Blog que esta edição especial da PlayStation 5 será lançada no dia 1 de setembro, sendo que os interessados também poderão adquirir uma edição especial do comando DualSense e também coberturas para conseguirem decorar as respectivas consolas.

