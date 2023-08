Filho de Steve Jobs cria empresa para investir no combate ao câncer

Reed Jobs, filho mais velho de Steve Jobs, anunciou o lançamento da empresa de capital de risco Yosemite, que estará dedicada a investir em tratamentos para o câncer.

Em conversa com o The New York Times, Reed Jobs disse que a criação da Yosemite foi inspirada pelo fato de o pai (e cofundador da Apple) ter falecido de complicações de câncer pancreático em 2011.

A criação da Yosemite por Reed Jobs vem após suas funções como diretor na Emerson Collective, uma organização na área de cuidados de saúde fundada pela mãe Laurene Powell Jobs.

Até o momento, Reed conseguiu 200 milhões de dólares em financiamento e tem como objetivo duplicar esse valor, conforme mencionou à publicação norte-americana.

Leia Também: Conseguiu ver a primeira superlua deste mês? Aqui estão as imagens