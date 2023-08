Disney cria grupo para estudar IA com o objetivo de cortar despesas

A Walt Disney lançou uma equipe especializada para explorar o potencial da inteligência artificial (IA) e sua aplicação para reduzir custos.

De acordo com a Reuters, citando três fontes, esse grupo de trabalho foi criado no início do ano com o objetivo de desenvolver soluções internas de IA e estabelecer parcerias com startups. Essa iniciativa ocorre em um momento em que escritores e atores de Hollywood estão intensamente debatendo o uso da tecnologia na indústria.

A prova do interesse da Disney pela IA é refletida nas 11 vagas de emprego abertas pela empresa, buscando candidatos com experiência em inteligência artificial para várias áreas, como os estúdios Walt Disney, televisão, parques temáticos, publicidade e engenharia da empresa.

A IA tem o potencial de controlar os custos de produção de filmes e televisão, bem como melhorar os serviços nos parques temáticos da marca, como o atendimento ao cliente e a criação de novas interações.

Hollywood está enfrentando desafios para melhorar as condições salariais dos atores devido à ascensão do ecossistema de streaming, e também está lutando contra o avanço da Inteligência Artificial, que é considerada uma "ameaça existencial para as profissões criativas", de acordo com Fran Drescher, atriz e presidente do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA), atualmente em greve.

A Reuters destaca que a Disney tem adotado uma abordagem cuidadosa ao abordar publicamente o assunto da IA. Os supervisores de efeitos visuais que trabalharam no último filme de Indiana Jones enfatizaram o trabalho de mais de 100 artistas ao longo de três anos para rejuvenescer a imagem de Harrison Ford.

Um porta-voz da Disney, ao ser questionado sobre essas informações, preferiu não fazer comentários.

