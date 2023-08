Instagram não funciona? Veja algumas causas e (potenciais) soluções

Se trabalha com o Instagram ou tem por hábito passar o seu tempo de lazer nesta rede social é natural que fique frustrado com problemas no funcionamento, os quais podem ter os mais variados motivos.

O problema pode estar na plataforma como um todo, em funcionalidades específicas como criar publicações ou Stories ou até no próprio app. Contudo não será fácil apontar a origem do problema, motivo que nos levou a compilar abaixo algumas potenciais soluções para os problemas.

A primeira coisa que deverá fazer para garantir se o Instagram não foi afetado por algum ‘apagão’ é consultar sites como o DownDetector. Plataformas como esta são uma boa forma de garantir que o problema não está do seu lado e, nesse caso, nada há mais a fazer do que aguardar pacientemente.

Porém, se tudo estiver dentro do funcionamento normal, deverá proceder com algumas medidas. Reiniciar o aplicativo do Instagram e o dispositivo móvel (seja ele Android ou iOS) devem ser as primeiras atitudes e, caso não funcione, pode verificar as respectivas lojas virtuais por novas atualizações para a rede social. Caso não funcione, pode tentar desinstalar o app do Instagram e instalá-lo novamente.

Poderá também rever alguns detalhes do app - como limpar a cache do dispositivo Android ou do iPhone, que pode muitas vezes interferir com a recepção de novas informações da plataforma. Poderá também tentar entender se tem todas as permissões necessárias devidamente ativadas e se o Instagram consegue acessar à câmara, microfone, fotografias e armazenamento.

Há outros pontos que pode ver, como verificar a estabilidade da ligação à rede Wi-Fi, desativar a rede VPN caso tenha contratado uma ou ainda garantir que não segue mais do 7.500 pessoas - um limite imposto pelo próprio Instagram a cada um dos utilizadores.

Caso não consiga resolver o seu problema terá mesmo de se contentar em denunciar a situação ao Instagram.