Quem tem iPhone passa 7 vezes mais tempo em apps do que quem tem Android

Uma análise da utilização de aplicativos no iPhone e em celulares Android indica que os usuários com dispositivos da Apple passam sete vezes mais tempo em apps do que os de sistema operacional Android.

A análise, da autoria de Horace Dediu no site Asymco, tem como base a maior quantidade de dados que é disponibilizada hoje em dia pelas empresas, o que lhe permitiu chegar a um resultado mais conclusivo.

“A Apple afirma que tem 650 milhões de usuários ativos na App Store, enquanto a Google informa que tem 2,5 bilhões de usuários ativos [na Play Store]”, explica Dediu. “O rácio entre as receitas [das duas lojas] tem-se mantido surpreendentemente estável, com as receitas de 2016 do rácio Apple: Google a serem de 29:15 e de 2022 sendo 81:42. Assim, podemos comparar a receita proveniente de aplicativos por usuário das duas plataformas ao dividir o número global de receita pelo número global de utilizadores”.

Significa isto que a receita mensal proporcionada por usuários do iPhone é de 10,40 dólares, enquanto a dos usuários Android é de apenas 1,40 dólares. “Então fica tudo mais claro. O cliente do iPhone é 7,4 vezes mais valioso [para developers] do que o cliente do Android”, conclui o analista.