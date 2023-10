Apple pode ser obrigada a banir Facebook, Instagram e WhatsApp na China

A Apple pode ser obrigada a remover apps de redes sociais americanas da sua loja virtual na China, de acordo com o jornal The Wall Street Journal.

A empresa de Cupertino pode ser forçada a "implementar rigorosamente" regras que proíbem apps estrangeiras não registradas, como é o caso do Facebook, do Instagram, do WhatsApp e do Twitter.

Essas medidas foram anunciadas pela China em julho, e, segundo o jornal, executivos da Apple têm se reunido com oficiais do governo chinês para discutir o assunto. O objetivo do governo chinês é "combater esquemas online, pornografia e a circulação de informação que viole as regras de censura da China", diz o The Wall Street Journal.

Embora essas redes sociais sejam banidas pelo governo chinês, a existência dos apps na App Store permite que os internautas usem VPNs para contornar as regras e continuarem a ter acesso às plataformas. Acredita-se que a Apple Store tenha mais de mil apps estrangeiras não registradas, que podem ser afetadas por essa decisão da China.

