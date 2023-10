Motorola exibe novo 'concept' de gadget inovador com tela dobrável

A Motorola foi uma das primeiras marcas a lançar um celular com tela dobrável e, com o objetivo de levar o conceito de dispositivos com tela flexível mais longe, a empresa mostrou um conceito de um novo gadget.

O gadget em questão é um dispositivo com tela flexível que pode ser usado como celular, pulseira inteligente ou até um simples suporte para ter em uma cômoda ou mesa de cabeceira.



Como conta a publicação de blog da Motorola, o dispositivo, com uma tela pOLED com resolução FHD+ de 6,9 polegadas, é apenas um protótipo e, de acordo com a subsidiária da Lenovo, “pode ser dobrado para diferentes formas dependendo das necessidades do usuário”.

Ainda não está claro se este protótipo se tornará um produto que será lançado no mercado, então teremos que esperar um pouco mais para entender os planos da Motorola.

Enquanto isso, você pode ver acima algumas imagens deste conceito.

