Telescópio James Webb capta vasto complexo de formação de estrelas

O telescópio espacial James Webb registrou a nebulosa N79, um amplo complexo de formação estelar na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea, conforme divulgado pela Agência Espacial Europeia (ESA), que publicou a imagem resultante. Regiões como a N79, ricas em gás e poeira, são de interesse para astrônomos, pois sua composição química se assemelha àquelas observadas quando o Universo tinha bilhões de anos e a formação estelar estava no auge.

Ao contrário das zonas de formação estelar na Via Láctea, onde o Sistema Solar, incluindo a Terra, está localizado, a N79 gera estrelas em maior velocidade e possui uma composição química distinta.

Lançado em 2022, o telescópio James Webb permite observar as origens do Universo, analisando a formação das primeiras galáxias e estrelas. De acordo com a teoria do Big Bang, o Universo tem 13,8 bilhões de anos.

