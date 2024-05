OpenAI deve apresentar rival da Google no começo da próxima semana

Preparem-se, a OpenAI está prestes a entrar na arena dos motores de busca! De acordo com a Reuters, a empresa deve anunciar seu novo produto na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, antecipando-se ao evento anual I/O do Google, que começa no dia 14.

Segundo "duas fontes próximas do assunto" citadas pela Reuters, a iniciativa representa a entrada de um novo competidor de peso no segmento dominado pela Google. A OpenAI, conhecida por sua expertise em inteligência artificial (IA) e ferramentas como o ChatGPT, deve integrar essa tecnologia em seu motor de busca, o que pode representar uma séria ameaça à hegemonia da Google na área.

Detalhes ainda são escassos, mas a expectativa é que o novo motor de busca da OpenAI se destaque pela utilização inovadora de IA para oferecer uma experiência de pesquisa mais aprimorada e personalizada aos usuários. Resta saber se essa estratégia será suficiente para desbancar a gigante Google, mas a disputa promete ser acirrada e trazer novas opções aos usuários.

