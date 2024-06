Nvidia destrona Apple e se torna a segunda empresa mais valiosa do mundo

A Nvidia atingiu níveis recorde na quarta-feira, tendo ultrapassado a marca dos 3 trilhões de dólares (17 trilhões de reais) e destronado a Apple enquanto a segunda empresa mais valiosa do mundo.

A fabricante de chips encontra-se apenas atrás da Microsoft, que tem um capital de 3,1 trilhões de dólares (17,6 trilhões de reais).

A Nvidia está ainda se preparando para dividir suas ações na proporção de dez por um, a partir de 7 de junho, uma medida que pode aumentar o seu apelo para investidores individuais.

A procura insaciável pelos chips do grupo de Santa Clara, no estado da Califórnia, muito desejadas para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA) dita generativa, catapultou a valorização do grupo, que foi multiplicada por quase oito (7,8) em 18 meses.

Seguida por vários concorrentes diretos, como a AMD ou a Intel, mas também pelos grandes operadores da IA, como a Microsoft ou a Google, que estão desenvolvendo os seus próprios semicondutores, a Nvidia continua mantendo um certo avanço.

