Londres: hospitais cancelam cirurgias oncológicas após ciberataque russo

Hospitais em Londres tiveram de cancelar cirurgias oncológicas esta semana devido ao ataque cibernético russo que continua causando graves perturbações nos serviços do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) na capital de Inglaterra.

Ao que revela o The Guardian, os hospitais St Thomas' e King's College adiaram procedimentos que os seus cirurgiões deveriam realizar em pacientes com câncer desde o início do ataque na última segunda-feira.

Os hospitais foram forçados a tomar essa medida porque, em consequência do ataque, não eram capazes de fornecer transfusões de sangue.

Os hackers russos, que se acredita serem do grupo Qilin, lançaram um ataque de ransomware contra o parceiro informático Synnovis, que fornece exames de sangue para St Thomas', King's e outros hospitais no sudeste de Londres.

Um gestor sênior do NHS revelou ao Health Service Journal (HSJ) que o ataque, um dos maiores a atingir o serviço, foi "o pior pesadelo".

O NHS divulgou poucos detalhes sobre o impacto do ataque cibernético, apesar de continuar causando grandes perturbações em seis unidade do NHS e em dezenas de consultórios de centros de saúde no sudeste de Londres que, entre eles, prestam cuidados a cerca de dois milhões de pessoas.

As autoridades não deram informações sobre o número de cirurgias oncológicas canceladas.

"Lamentamos a todos aqueles que foram afetados e a equipe trabalhará fortemente para reorganizar consultas e tratamentos o mais rápido possível", afirmou Chris Streather, diretor médico do NHS na região de Londres.

