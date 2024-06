Cara sorridente? Cientistas japoneses criam (arrepiante) pele artificial

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Tóquio, no Japão, encontra-se desenvolvendo um tipo de pele artificial que, além de permitir que os robôs do futuro se tornem mais ágeis, também sejam capazes de reparar danos.

No entanto, mais do que esta investigação, o que está mesmo dando o que falar é o vídeo que tem acompanhado a publicação do estudo na Cell Reports Physical Science. Como pode ver no vídeo acima, os cientistas conseguiram até “reproduzir uma aparência humana” com uma expressão que se assemelha a um sorriso - tornando-se no entanto altamente perturbador.

“Ao imitar as estruturas dos ligamentos da pele humana e ao usar perfurações em forma de V especialmente feitas em materiais sólidos, encontrámos uma maneira de unir a pele a estruturas complexas”, explicou o engenheiro mecânico Shoji Takeuchi. "A flexibilidade natural da pele e o forte método de adesão significam que a pele pode mover-se com os componentes mecânicos do robô sem rasgar ou descascar”.

