WhatsApp vai permitir gerar imagens recorrendo a Inteligência Artificial

Nos próximos meses, o WhatsApp deverá incorporar mais funcionalidades de Inteligência Artificial (IA), incluindo a capacidade de gerar imagens com base nas características dos usuários. O site WABetaInfo descobriu uma nova versão beta do WhatsApp que indica o desenvolvimento dessa funcionalidade. Segundo a descrição acessada pela publicação, os usuários poderão tirar fotos de si mesmos e solicitar à Meta AI para criar imagens de IA baseadas nesses retratos.

Ainda não há uma data específica para o lançamento dessa funcionalidade pelo Meta no WhatsApp. No entanto, dado que já está em fase de testes na versão beta do aplicativo de mensagens, é possível que sua disponibilização oficial não demore muito.





