8 dias para 8 meses: NASA já decidiu sobre astronautas 'presos' no Espaço

A NASA anunciou que os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, 'presos' no espaço desde o início de junho, só voltarão à Terra em fevereiro de 2025, numa nave da SpaceX. A nave Starliner da Boeing regressará, assim, sem a tripulação.

"Os voos espaciais são arriscados, mesmo nos mais seguros e rotineiros. Um voo de teste, por natureza, não é seguro nem rotineiro. A decisão de manter Butch e Suni a bordo da Estação Espacial Internacional e de trazer a Starliner da Boeing para casa sem tripulação é o resultado do nosso compromisso com a segurança", justificou o administrador da NASA, Bill Nelson, em comunicado.

Os astronautas, que "regressarão a casa a bordo de uma nave espacial Dragon com dois outros membros da tripulação ligados à missão SpaceX Crew-9", darão continuidade ao trabalho da Expedição 71/72 até fevereiro de 2025, oito meses depois de terem chegado à Estação Espacial Internacional para uma missão de oito dias.

"Espera-se que a Starliner se afaste da estação espacial e faça uma reentrada e aterrissagem autônoma, segura e controlada, no início de setembro", contou a entidade.

A nave, que "foi concebida para funcionar de forma autônoma e já realizou dois voos sem tripulação", terá de regressar à Terra antes do lançamento da missão Crew-9, como forma a "garantir a disponibilidade de uma porta de acoplagem na estação".

Vale lembrar que a NASA e a Boeing identificaram vazamento de hélio e problemas com os propulsores de controle de reação da nave espacial, em 6 de junho, quando a Starliner se aproximava da estação espacial. Tendo em conta a "incerteza" e a "falta de consenso dos peritos", foi decidido que a cápsula não cumpre "os requisitos de segurança e desempenho da agência para os voos espaciais tripulados", tendo levado a direção da NASA "a transferir os astronautas para a missão Crew-9".

A nave da SpaceX, na qual deveriam seguir quatro tripulantes, só deverá ser lançada após o dia 24 de setembro. Para o efeito, serão usadas as novas instalações do Complexo de Lançamento Espacial-40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Florida, "o que proporciona uma maior flexibilidade operacional em torno do lançamento planejado pela NASA da Europa Clipper".

"A NASA e a SpaceX estão atualmente trabalhando em vários aspectos antes do lançamento, incluindo a reconfiguração dos assentos da Crew-9 Dragon e o ajuste do manifesto para transportar carga adicional, objetos pessoais e fatos espaciais da Dragon para Wilmore e Williams", lê-se no comunicado.