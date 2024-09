Esqueceu a senha do Wi-Fi? Veja como encontrar no android e no iPhone

Todos nós já passamos pela situação de esquecer a senha de uma rede Wi-Fi e, ao trocar de celular ou tentar compartilhar a senha com um familiar, amigo ou colega, não conseguimos ajudar.

Felizmente, há uma maneira de acessar as senhas de todas as redes Wi-Fi às quais você se conectou no passado, uma funcionalidade disponível tanto em dispositivos Android quanto em iPhones.

Vamos começar com o Android. Em um dispositivo Android, basta ir em Configurações e acessar Rede e Internet. Se você estiver conectado a uma rede Wi-Fi, verá o nome da rede em Internet. Clique nesse nome e depois no ícone de engrenagem ao lado.

Abaixo do nome da rede Wi-Fi, aparecerão três opções. Toque na terceira opção, Compartilhar, e um código QR será exibido. Esse código QR pode ser escaneado por outra pessoa para obter acesso imediato à rede. Se precisar enviar a senha a alguém, ela será exibida logo abaixo do código QR.

Para iPhones, o processo também é simples. Vá até Ajustes, depois Wi-Fi, encontre a rede à qual você está conectado no momento e toque no ícone azul com um pequeno “i” dentro de um círculo. Na nova tela, toque no campo Senha. Após autenticar sua identidade, você poderá visualizar a senha da rede que deseja compartilhar.





